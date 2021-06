Centro socio educativo: interventi

Del paese è uno dei principali poli di socialità. Proprio per questo il centro socio educativo di via Trieste necessita di essere tenuto sotto controllo sul piano strutturale e manutentivo. Il Comune di Vanzaghello intende intervenire in particolare sull'aspetto energetico attraverso la riqualificazione della centrale termica.

Del paese è uno dei principali poli di socialità. Proprio per questo il centro socio educativo di via Trieste necessita di essere tenuto sotto controllo sul piano strutturale e manutentivo. Il Comune di Vanzaghello intende intervenire in particolare sull'aspetto energetico attraverso la riqualificazione della centrale termica. E tutto questo "Al fine di un miglioramento dello stato di manutenzione dell'immobile, di provvedere alla messa a norma della centrale e di ottenere una significativa riduzione dei consumi energetici dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria". Il progetto si avvale di un finanziamento proveniente dalla Regione nell'ambito del sostegno alla ripresa economica per l'emergenza Covid-19 che ammonta a 79 mila euro. Il Comune ha proceduto frattanto all'affidamento dellincarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento.

