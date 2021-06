A 'lezione' di api

Conosciamo meglio le amiche api! Questo è stato l’intento dell’incontro con le prime e le seconde della primaria a Buscate.

Conosciamo meglio le amiche api! Questo è stato l’intento dell’incontro con le prime e le seconde della primaria a Buscate. La ‘lezione’ è stata tenuta da Michela e Angelo di ‘Apicoltura Benessere’, apicoltori di lungo corso di Buscate: “Abbiamo spiegato come è organizzato un alveare e quali sono i compiti che svolgono le diverse tipologie di api, senza tralasciare la morfologia e alcuni cenni al cambiamento climatico e anche al grande problema dei pesticidi - spiega Michela - I bambini sono stati bravissimi, attenti e curiosi, senza filtri e questo ci ha permesso di modulare una lezione esaustiva per le loro competenze. A tutti abbiamo regalato il primo attestato di partecipazione con una piccola apina di legno adesiva, per ricordare ai bambini di non avere paura e a conoscere meglio questo meraviglioso insetto. Abbiamo, inoltre, lanciato un piccolo concorso, chiedendo di realizzare un disegno o un progetto relativo all’incontro e la classe che farà il lavoro migliore verrà premiata con una fornitura di mielini monodose per ciascun alunno”. “L’incontro è stato davvero formativo e interessante, cosa che replicheremo a settembre con altre classi – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Sul mondo delle api sono in programma anche altri progetti, che sveleremo presto”.

