La Repubblica a Legnano

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Associarma Legnano, organizza mercoledì 2 giugno le celebrazioni per il 75° anniversario della Festa della Repubblica.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Associarma Legnano, organizza mercoledì 2 giugno le celebrazioni per il settantacinquesimo anniversario della Festa della Repubblica. L’inizio della cerimonia è fissato alle 9.30 in Largo Medaglie d’oro, di fronte alla Palazzina Associarma, con lo schieramento delle rappresentanze istituzionali con bandiere e labari, l’alzabandiera e l’esecuzione dell’inno nazionale. A seguire gli interventi del sindaco Lorenzo Radice, del presidente di Associarma Legnano Antonio Cortese e del presidente di ANPI Legnano Primo Minelli. Il secondo momento è previsto alle 10.45, nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, con la consegna della Costituzione italiana ai neo cittadini italiani diciottenni. La cerimonia si svolgerà rispettando il distanziamento personale e indossando la mascherina coerentemente con le limitazioni imposte dalle vigenti disposizioni per la tutela della salute pubblica.

