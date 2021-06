Torna anche quest’anno 'Magnago Street', laboratori di writing per ragazzi dai 13 ai 18 anni, finalizzati all’ideazione, alla progettazione e alla realizzazione di un murale presso il Centro Sportivo. Un’iniziativa promossa dal progetto giovani “Le Navi”, sostenuta dal Comune di Magnago e gestita da Cooperativa Albatros cooperativa sociale, con l’obiettivo di promuovere il protagonismo e l’attivazione giovanile, di promuovere politiche sociali di valorizzazione e riqualifica del territorio e di avvicinare i ragazzi ai servizi territoriali di libera aggregazione ad essi dedicati. I laboratori si terranno venerdì 4 e 11 giugno, dalle 15 alle 17, e martedì 14 giugno dalle 19.30 alle 21.30, previa iscrizione a lenavi [at] coopalbatros [dot] org. Il murale verrà, invece, realizzato presso il campo sportivo di Magnago il 19 e 20 giugno.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro