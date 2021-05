L'Orchestra Haydn al Tirinnanzi

Sarà l’orchestra da camera Città di Legnano F.J.Haydn diretta dal maestro Daniele Balleello a rialzare il sipario del Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano.

Sarà l’orchestra da camera Città di Legnano F.J.Haydn diretta dal maestro Daniele Balleello a rialzare il sipario del Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano, sabato 5 giugno alle 20.30. Primo spettacolo dal vivo dalla chiusura dei teatri nel febbraio 2020, il concerto della sezione archi della Haydn, intitolato 'Omaggio alla tradizione musicale italiana' vuole esplicitamente riallacciare l’occasione del ritorno della musica ad alcune pagine dei nostri compositori, da Corelli e Vivaldi a Catalani e Neglia (musicista che visse e insegnò a Legnano), da Puccini e Mascagni al tributo conclusivo alle musiche da film di Ennio Morricone. "È importante che nella generale ripresa delle attività, anche il nostro teatro torni a ospitare eventi – commenta l’assessore alla Cultura Guido Bragato - È un segno tangibile che la cultura, in tutte le sue manifestazioni, concorre a pieno titolo a farci riconquistare quella dimensione di normalità che per tanto tempo avevamo smarrito. All’orchestra Haydn un bentornato all’attività e ai gestori del teatro un plauso per aver rilanciato non appena possibile l’attività nonostante le grandi difficoltà affrontate da oltre un anno a questa parte". Per l’Orchestra Haydn si tratta di un ritorno sul palco del teatro Tirinnanzi dove si era esibita l’ultima volta nel novembre 2019, qualche mese prima che l’emergenza pandemica costringesse allo stop. "L’attività della nostra orchestra riprende con un programma che vorrebbe essere simbolico di una ripartenza di tutto il nostro Paese – spiega il maestro Daniele Balleello - Abbiamo, infatti, scelto brani di autori italiani di due epoche auree per la nostra storia musicale: quella del concerto barocco e quella dell’opera a cavallo tra ‘800 e ‘900. Non volevamo però che nel concerto mancasse un riferimento speciale alla nostra città, e per questa ragione abbiamo incluso un brano del legnanese di adozione Francesco Paolo Neglia, un musicista che meriterebbe di essere conosciuto più di quanto non sia ora. E, in conclusione, vi sarà il dovuto omaggio a Ennio Morricone, un autore moderno che tramite il cinema ha saputo rinnovare la popolarità, a livello mondiale, della creatività musicale italiana".

