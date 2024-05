Proseguono i festeggiamente per la Dairaghese Ciclismo

La US Dairaghese Ciclismo ha continuato le celebrazioni del centenario con una straordinaria randonnée lungo le strade di Lombardia e Piemonte.

La US Dairaghese Ciclismo ha continuato le celebrazioni del centenario con una straordinaria randonnée lungo le strade di Lombardia e Piemonte. La manifestazione si è tenuta con grande entusiasmo nonostante il meteo poco clemente. La pioggia a tratti non ha scoraggiato gli appassionati che, determinati, hanno pedalato lungo i suoi tre diversi percorsi. La manifestazione ha proposto percorsi distinti, ognuno con il suo fascino unico: un circuito di 100 km su strada, che ha attraversato le colline novaresi e il suggestivo Santuario di Boca; un percorso di 200 km su strada, che ha abbracciato la Valsesia, con le sfide delle salite di Colma e Levo, e la bellezza dei laghi di Mergozzo, Maggiore e d'Orta; infine, un affascinante itinerario di 80 km in gravel, immerso nel suggestivo paesaggio del Parco del Ticino.

Nonostante le avversità meteorologiche, circa cinquanta coraggiosi ciclisti hanno preso parte alla manifestazione, dimostrando una straordinaria passione per la bicicletta. La US Dairaghese Ciclismo desidera ringraziare tutti i volontari che hanno reso possibile questa esperienza, A.P.A.D, Protezione Civile Dairago e in particolare gli sponsor che hanno sostenuto l'evento: Tessiltorre, OneService Logistica, Blindosystem, Ottica Cheroni e IDRA Impianti. Un ringraziamento speciale va anche al Comune di Dairago e al Parco Ticino per il loro prezioso patrocinio.

Nonostante le avversità meteorologiche possiamo considerare la manifestazione un buon banco di prova per il futuro. Con la speranza di condizioni climatiche più favorevoli, l'evento sarà riproposto il prossimo anno, in attesa di una giornata di sole che possa esaltare al massimo la bellezza dei nostri percorsi

