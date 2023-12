'Rugby Sound': primo ospite

Il Rugby Sound Festival di Legnano scalda i motori in vista dell’edizione 2024 e, dopo il clamoroso successo dell’estate passata, annuncia già il primo ospite.

Il Rugby Sound Festival di Legnano scalda i motori in vista dell’edizione 2024 e, dopo il clamoroso successo dell’estate passata, annuncia già il primo ospite. Sarà Massimo Pericolo il prossimo 4 luglio ad aprire le danze del festival legnanese, portando sul palco dell’isola del castello il suo nuovo show “Le cose cambiano tour 2024”. Il tour dell’artista gallaratese, che prenderà il via da gennaio, ha già fatto registrare il primo sold out per il 13 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e si preannuncia essere “uno spettacolo unico, energico e coinvolgente”. L’album, scrive il cantante, “è un messaggio di speranza per le persone che vengono dal niente; è uno statement per dimostrare una svolta musicale ed artistica. In sedici nuove canzoni, si racconta in maniera unica ed estremamente lucida la sua storia e quella dei suoi amici, della sua gente, dei luoghi magici e complicati che vive ogni giorno: “Le cose cambiano” è un album dedicato alla provincia”. Dal suo debutto nel 2019 con il disco “Scialla Semper” (Doppio disco di Platino) al successivo “Solo Tutto” esordito alla numero uno della classifica FIMI, Massimo Pericolo ha riscosso l’approvazione di ascoltatori, colleghi e addetti ai lavori firmando alcune hit scolpite in maniera indelebile nella storia del rap italiano come “Stupido”, “7 miliardi”, “Amici”, “Polo Nord”, “Air Force” e molte altre. Non resta dunque che prendere nota. Massimo Pericolo è il primo di una lunga lista di artisti, pronti a far ballare tutta Legnano.

