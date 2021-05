Polizia locale su Facebook

La Polizia locale di Vanzaghello, infatti, arriva su Facebook e lo fa con una sua pagina. Un ulteriore servizio per rimanere in contatto con la cittadinanza.

L'avevano annunciata durante la presentazione del nuovo organico sia il comandante sia il sindaco e, da qualche settimana, è diventata realtà. La Polizia locale di Vanzaghello, infatti, arriva su Facebook e lo fa con una sua pagina. "Un'iniziativa che nasce dal desiderio dell'Amministrazione comunale di costruire nuove modalità di interazione e partecipazione con i cittadini, rafforzando la percezione di trasparenza ed efficienza - scrivono - L'intento è quello di informare in maniera efficace ed immediata la popolazione. La presenza attiva, attraverso questa pagina, consentirà, appunto, ai vanzaghellesi di ricevere un servizio complessivamente migliore e fornire ad un maggior numero di utenti informazioni su scadenze, novità, progetti, attività istituzionali ed iniziative messe in campo per la sicurezza del territorio". E, ovviamente, ci saranno poche, ma semplici e fondamentali regole da seguire: innanzitutto, la pagina integra, senza sostituire il sito istituzionale del Comune, quindi si possono inviare messaggi (non in forma anonima), però non è possibile presentare qui segnalazioni, istanze, domande o modulistica; ancora, gli utenti devono mantenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete, del rispetto degli altri, delle altrui opinioni e delle regole di comportamento; mentre i commenti saranno moderati a posteriori e, qualora vengano riscontrati atteggiamenti contrari a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle policy esterne, l'ufficio si riserva la possibilità di cancellarne i contenuti, bloccare l'utente e segnalare ai responsabili della piattaforma ed eventualmente alle Forze dell'ordine preposte. Proseguendo, poi, chi invia messaggi, pubblica commenti o altro materiale è direttamente responsabile, civilmente e penalmente. Infine, i dati personali trasmessi con messaggi privati oppure funzioni simili saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti.

