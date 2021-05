La Battaglia di Legnano

Sarà un ultimo sabato di maggio speciale il prossimo: 845° anniversario della Battaglia di Legnano e Festa della Lombardia. Il Carroccio torna in piazza San Magno.

Sarà un ultimo sabato di maggio speciale il prossimo: 845° anniversario della Battaglia di Legnano e Festa della Lombardia, la giornata che sarebbe dovuta essere la vigilia della disputa del Palio (rinviato al 19 settembre) rappresenta per la Città un’ulteriore tappa della ripartenza della vita sociale e culturale, in questo caso attraverso la sua manifestazione più caratteristica. La celebrazione del fatto storico alla base del Palio di Legnano, organizzata dal Comitato Palio, si articolerà in due momenti, entrambi in forma statica, per il rispetto delle normative vigenti in materia di manifestazioni e vedrà il ritorno in Piazza San Magno, per tutto il giorno, del Carroccio, simbolo della rievocazione storica legnanese, con tanto di riproduzione della Croce di Ariberto d’Intimiano. Il primo momento è fissato alle 11.30 in piazza Monumento con la deposizione di una corona alla scultura di Enrico Butti e vedrà la presenza del Supremo Magistrato, del Gran Maestro del Collegio dei capitani e delle contrade, del Presidente della Famiglia Legnanese, del Cavaliere del Carroccio, dei gran priori delle otto contrade, oltre che delle autorità civili, militari e religiose. Il secondo è programmato in Piazza San Magno alle 12.15 e consiste nella cerimonia di consegna dei 'brevetti' 2020. Dopo il saluto e la benedizione di Monsignor Angelo Cairati saranno consegnate le pergamene e gli stemmini alle reggenze di contrada riferite all’anno 2020. La presenza del Carroccio in piazza sarà l’occasione, nel pomeriggio, per una piccola lezione di storia da parte del Gruppo volontari ciceroni di Legnano sul Carroccio stesso e sulla battaglia di Legnano. A tutti i bambini sarà consegnato un omaggio, la riedizione della fiaba 'Federico e la fata Flora' scritta da G.P. Conti e ispirata alla battaglia. Sempre sabato il Palio sarà presente in altri punti di Legnano: in piazza del Redentore, nella galleria Cantoni e nella zona a traffico limitato di via Venegoni saranno collocati totem su cui saranno esposte foto di sfilata, gara ippica e cerimonie ufficiali con tanto di didascalie.

