Ermal Meta in concerto a Taormina

Ermal Meta dà appuntamento il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina per un live che si preannuncia imperdibile in una delle location più spettacolari e affascinanti del mondo.

Ermal Meta dà appuntamento al suo pubblico il 5 settembre al Teatro Antico di Taormina per un live che si preannuncia imperdibile in una delle location più spettacolari e affascinanti del mondo. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. È attualmente in radio 'Uno', il nuovo singolo tratto dall’ultimo album di inediti 'Tribù Urbana' dopo 'No Satisfaction' e 'Un milione di cose da dirti' – 3° posto a Sanremo, Premio Bigazzi e Certificato Oro da FIMI/GfK Italia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro