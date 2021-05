La notte della super Luna

In questa occasione la luna sarà un po' più grande (10-12% più grande) del normale e quindi la sua luminosità sarà maggiore (16% in più).

Arriva la Superluna del 2021 e si porta dietro anche un'eclissi totale. Quella del 26 maggio è la terza Superluna dell'anno (ma sarà la più grande), una Luna piena che si trova nello stesso tempo nel punto più vicino alla Terra, il perigeo (a «soli» 357.462 km dal nostro pianeta). In questa occasione la luna sarà un po' più grande (10-12% più grande) del normale e quindi la sua luminosità sarà maggiore (16% in più). La Superluna di maggio arriva un mese dopo la seconda Superluna del 2021 ammirata il 26 aprile scorso. La Luna piena arriva alle 13,41 di mercoledì 26 maggio, quindi per ammirarla al meglio bisogna aspettare fino a sera .

La super Luna dei 'fiori'

A differenza dell’eclissi, che non sarà visibile in Europa, per godere dello spettacolo della Superluna basterà alzare gli occhi al cielo. Come spiega il sito galileonet.it, la Superluna del 26 maggio è detta «dei fiori», perché siamo nel pieno della fioritura primaverile: «Questo nome, non scientifico, ma dato dai nativi americani molto tempo fa, è rimasto per tradizione, ricordando che tutte le Superlune hanno nomi stravaganti di questo genere». Il perigeo verrà raggiunto alle 3,52 della mattina del 26, prima dell’alba, come illustra l’Uai, mentre la luna piena entra alle 13:41 del 26, orario in cui la luna non è visibile

Eclissi totale in Australia

L'eclissi, invece, non é visibile nel nostro Paese ma é uno spettacolo che va in scena nei cieli dell'Australia, dell'America del Nord e del Sud, e nell'Asia sudorientale. L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) mostra in diretta l'evento grazie all'Australian national science agency e al Csiro. L'evento sarà trasmesso in live streaming dal sito della stazione di rilevamento dell'Agenzia a New Norcia, in Australia. Sarà possibile seguire la diretta dell’eclissi totale di Luna anche dalla pagina web del Virtual Telescope Project del noto astrofisico Gianluca Masi, dalle 12.

