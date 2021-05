Palio Legnano il 19 settembre

Hanno vinto la condivisione e la voglia di ripartire: il Comitato ha stabilito di organizzare il Palio di Legnano 2021 il prossimo 19 settembre.

Hanno vinto la condivisione e la voglia di ripartire: il Comitato ha stabilito di organizzare il Palio 2021 il prossimo 19 settembre. La decisione presa è il risultato di un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori della manifestazione, ben consapevoli che questa edizione, per forza di cose, avrà una forma inedita con limitazioni legate al rispetto delle normative anticontagio. In attesa di definire nel dettaglio i particolari dello svolgimento del Palio 2021, preme sottolineare gli aspetti alla base della scelta: innanzitutto l’opportunità di non annullare la manifestazione per il secondo anno consecutivo, dando in questo modo un messaggio forte di ripartenza alla città, poi la spinta a riattivare l’attività delle contrade il cui potere aggregante, in un periodo in cui la socialità è stata limitata, è mancato, specie fra i giovani. Dopo la decisione del Comitato comincia quindi il lavoro di tutto il mondo del Palio in vista di domenica 19 settembre. Un impegno che sarà visibile molto presto, con il prossimo fine settimana che vedrà la commemorazione della Battaglia di Legnano e il Carroccio in piazza.

