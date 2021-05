'Per Elisa': musica e ricordo

Tanta voglia di ripartire e, naturalmente, il concerto ‘Per Elisa’ andato in scena domenica alla tensostruttura di Magenta è stato un grande successo.

Tanta voglia di ripartire e, naturalmente, il concerto ‘Per Elisa’ andato in scena domenica alla tensostruttura di Magenta, non poteva che raccogliere il consenso dei magentini. Come da previsione perché, già da diversi giorni, i posti a sedere erano tutti prenotati. Tutto naturalmente si è svolto seguendo le disposizioni anti-Covid, ma l’evento ha comunque conservato il suo fascino. Una giornata che ormai per Magenta è diventata un appuntamento classico, come ha sottolineato Francesco Bigogno presidente di Cuori Grandi Onlus, giunta alla XV edizione. Associazione che si è occupata dell’organizzazione insieme a i genitori di Elisa, Graziella e Giuseppe. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno era ‘C’era una volta... Morricone’, diretto da Nicola Ferraresi, Marta Mari come soprano, Alice Fornari voce narrante, e con la piccola orchestra dei colli Morenici. Nel ruolo di presentatrice Arabella Biscaro.

