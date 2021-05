A scuola di ambiente

Giovani studenti di nuovo e sempre protagonisti con il progetto 'Io Cittadino', promosso dall'Amministrazione comunale di Castano, in collaborazione con Polizia locale.

Fare bene la raccolta differenziata, quindi il riclo e il rispetto dell'ambiente. In due semplici, ma fondamentali parole 'Rifiuti zero', così come, appunto, è stato ribattezzato l'incontro. E, allora, giovani studenti di nuovo e sempre protagonisti con il progetto 'Io Cittadino', promosso dall'Amministrazione comunale di Castano, in collaborazione con Polizia locale. "Nei giorni scorsi l'agente Patrizia Boioli - ha commentato il sindaco Giuseppe Pignatiello - ha tenuto, dunque, una lezione alla Primaria dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino', durante la quale ci si è concentrati proprio sull'importanza di fare bene la raccolta differenziata, sul riciclo, sull'ambiente e sul futuro dei nostri bambini, che hanno avuto modo di cimentarsi in prima persona, realizzando giochi con materiale di recupero. Ma il percorso, alla fine, non è solo teorico, anzi".

