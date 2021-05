Tre varchi di controllo

Saranno tre e a suggerirne l'attuazione è stato l'assessore Alessia Lapi. Il Comune di Arluno sta per dotarsi di varchi per la lettura delle targhe con lo scopo di dare un valore aggiunto alla sicurezza veicolare e alla verifica della regolarità documentale.

Saranno tre e a suggerirne l'attuazione è stato l'assessore Alessia Lapi. Il Comune di Arluno sta per dotarsi di varchi per la lettura delle targhe con lo scopo di dare un valore aggiunto alla sicurezza veicolare e alla verifica della regolarità documentale di chi possiede un veicolo. Tutto si inquadra nel 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana. Il Comune ha successivamente inoltrato la richiesta volta a ottenere un finanziamento ministeriale messo a disposizione da un bando ottenendo il responso positivo e un contributo pari a 19300.40. Il resto dei 24127,03 euro di cui si compone il progetto sarà messo dal comune. L'obiettivo sposato dalla giunta del sindaco Moreno Agolli è di creare ora tre varchi, il primo in via Mazzini, il secondo in via San Carlo e il terzo nella zona del cimitero. Arluno spinge, quindi, con decisione verso il potenziamento della videosorveglianza considerandola un'alleata preziosa nel garantire al territorio e ai suoi abitanti una crescita progressiva di sicurezza che fa il paio con la possibilità di beneficiare di una maggiore tranquillità.

