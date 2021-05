Un murale a terra

Un'opera d'arte e, al contempo, una nuova opportunità di gioco per i piccoli. I giovani di Villa Cortese hanno creato un murales per terra nel parco di via San Martino.

Un'opera d'arte e, al contempo, una nuova opportunità di gioco per i piccoli. I giovani di Villa Cortese, nel creare un murale per terra nel parco di via San Martino, hanno cominciato a darci dentro a tutta determinazione e creatività. L'iniziativa è figlia dell'opportunità messa a disposizione dal progetto 'Strada provinciale 12 - percorsi generativi di luoghi possibili', fatta decollare da alcuni Comuni della zona in collaborazione con Regione e Anci Lombardia. Il parco, spiega il sindaco Alessandro Barlocco, diventerà così "Un nuovo grande gioco inclusivo e colorato che i giovani regalano ai bambini , e non solo, di Villa Cortese". In particolare, continua il primo cittadino "Attraverso un dipinto a terra, la parte cementata già presente al centro del parco verrà trasformata in un villaggio ricco di colori e giochi". Un occhio alla valorizzazione dell'ambiente, quindi, e un altro all'aspetto educativo che in esso si può sviluppare in modo fecondo e a beneficio di tutti. "All'interno di questo villaggio - prosegue Barlocco - ci sarà anche una rivisitazione del gioco dell'oca che prenderà il nome di "Gioco della casa", le cui mattonelle sono state ideate tramite un concorso di idee dai ragazzi della scuola media". La scelta è caduta sul tema della casa perché, aggiunge il sindaco villacortesino, "E' il luogo in cui i bambini e i ragazzi hanno passato tanto tempo nell'ultimo anno a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria". Il progetto rappresenta anche un preziosissimo momento di coinvolgimento dell'universo giovanile cittadino rappresentato, tra gli altri, dalle associazioni 'Viviparco' e 'Il bivio' e dagli animatori dell'oratorio. A coordinare il lavoro vi è l'arteterapeuta Elisa Zappa dell'associazione Spazio Ars con la cooperativa sociale 'Albatros'. Quest'ultima già da diversi anni impegnata con l'amministrazione comunale nel progetto di educativa di strada per intercettare i ragazzi alle prese con situazioni critiche e coinvolgerli in iniziative formative. "Sarà un bel gioco per tutti con tanti colori - conclude Barlocco - e senza barriere realizzato con il contributo dei ragazzi che diventano così protagonisti attivi di un'iniziativa a favore di tutta la comunità e in particolare dei più piccoli".

