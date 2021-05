Scarpe in sella

Spesso sottovalutiamo l’importanza delle scarpe durante l’utilizzo della moto, eppure sono proprio queste che ci danno stabilità per mantenere in piedi la moto nelle manovre.

Spesso sottovalutiamo l’importanza delle scarpe durante l’utilizzo della moto, eppure sono proprio queste che ci danno stabilità per mantenere in piedi la moto nelle manovre, sono quelle con cui comunichiamo ai comandi a pedale e soprattutto quelle che ci possono limitare i danni se la sorte ci è contraria. Ovviamente gli stivali da moto sono il massimo della protezione, sono alti, magari caldi e impermeabili ma, diciamolo, al di fuori dell’uso turistico e/o sportivo sono decisamente ingombranti e poco pratici. Per fortuna la cultura delle protezioni ha portato le aziende del settore ad investire anche in prodotti che vanno a coprire anche l’uso cittadino e quotidiano, ma anche l’uso “normale” della moto che è poi quello del passeggio o del turismo a breve raggio dove lo stivale, soprattutto nei periodi caldi, non è il massimo. Ecco quindi che ai suddetti stivali sono affiancate linee di scarponcini, sneakers e scarpe sportive di ogni tipo foggia e colore, anche ventilate o impermeabili. Una vasta gamma dove è difficile non trovare qualcosa di adatto a noi e alle nostre esigenze, anche verso l’utenza femminile. Per ogni tipo di calzatura da moto diventano fondamentali la stabilità, la protezione e il confort. La suola deve essere antiscivolo e preferibilmente anti olio, con una consistenza che permetta di evitare torsioni o iperestensioni del piede; naturalmente anche il tipo di allacciatura, che sia con fibbie, o stringhe deve essere in grado di non far sfilare la scarpa involontariamente. Importante l’altezza delle calzature che deve necessariamente superare l’altezza dei malleoli ed in questa zona sono molto gradite adeguate protezioni interne che possono evitare danni da abrasione o da schiacciamento. Solitamente è rinforzata anche la zona del tallone e della punta, dove diventa quasi caratteristico, anche se non sempre presente, anche il rinforzo in prossimità della leva del cambio. Detto così sembra di trovarsi di fronte a scarpe tecniche che poco si sposano con l’uso casual e quotidiano della moto, in realtà sono molte le proposte che si staccano dal classico look da “Motociclista” assomigliando molto alle proposte classiche o moda delle normali calzature con il plus di una protezione garantita e omologata. Ampia la scelta anche in relazione al prezzo; al momento dell’acquisto verificate magari l’omologazione e nella scelta nel caso preferite capi che ne siano dotati. (Foto Roberto Serati)

