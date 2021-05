Il mondo delle api... a scuola

Una lezione con gli studenti di seconda Elementare, in occasione della Giornata Mondiale delle api. "Un momento per spiegare la loro importanza - dice Angelica Motta".

Impollinatori, arnie e, poi, anche le diverse caratteristiche e particolarità... Il mondo delle api è entrato in classe e lo ha fatto con un’iniziativa promossa dal Comune di Turbigo, in occasione della Giornata Nazionale per la biodiversità e di quella Mondiale, appunto, delle api. “Con le seconde Elementari - spiega la consigliera Angelica Motta - abbiamo, infatti, organizzato una lezione, proprio per mostrare e spiegare l’attività delle api e la loro importanza. Contemporaneamente, inoltre, abbiamo consegnato a tutti gli studenti un seme di calendula”. L’intenzione, alla fine, ovviamente qualora ci sia la riconferma alla guida del paese (perché nel 2021 si andrà ad elezioni) è creare un progetto che possa svilupparsi anche negli anni a venire, con ulteriori appuntamenti. "Inoltre, l'ufficio Ecologia - conclude - ha deciso di posticipare la potatura delle piante, prevista proprio in questi giorni, per sostenere l'attività di impollinazione, anche perché le fioriture sono tutte in ritardo".

