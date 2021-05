La Fondazione Oratori Milanesi (FOM) e WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, dedicano a Renzo Maggi la mostra 'Una matita per il Grande Gioco'.

La Fondazione Oratori Milanesi (FOM) e WOW Spazio Fumetto, il Museo del Fumetto di Milano, dedicano a Renzo Maggi la mostra 'Una matita per il Grande Gioco', a venti anni dalla sua scomparsa. Lunedì 24 maggio alle ore 12.00, allo WOW in viale Campania 12 a Milano, si terrà l’inaugurazione riservata agli operatori dei media. Interverranno all’evento: don Stefano Guidi, direttore della FOM, Luigi Bona, direttore di WOW Spazio Fumetto, Laura Galimberti, assessora all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano (con un messaggio del sindaco Beppe Sala), padre Stefano Gorla, giornalista, ex direttore del settimanale 'Il Giornalino', Paolo Cellati e Alberto Rapomi, ex animatori e collaboratori di Maggi, Samuele Cattaneo, collaboratore della Fondazione Oratori Milanesi e Elisabetta Soglio, responsabile dell’inserto 'Buone Notizie' del Corriere della Sera. In collegamento da remoto, gli animatori degli Oratori San Carlo di Milano e San Giuseppe di Brugherio. Renderà omaggio alla figura di Maggi anche il vicario generale della Diocesi di Milano, Monsignor Franco Agnesi con un videomessaggio. Illustratore, fumettista, educatore e animatore, storico collaboratore della Fondazione Oratori Milanesi, Renzo Maggi (1926-2001) ha accompagnato con il suo tratto gentile e ironico oltre 50 anni di vita degli oratori.

