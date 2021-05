Convenzione Materna Parrocchiale

L'Amministrazione comunale di Buscate ha rinnovato la convenzione in atto da tanti anni con la scuola Materna Parrocchiale. 38 mila euro per attività didattiche.

L'Amministrazione comunale di Buscate ha rinnovato la convenzione in atto da tanti anni con la scuola Materna Parrocchiale, “devolvendo” 38 mila euro per finanziare le attività didattiche e di riqualificazione del sito. “La Scuola Materna Parrocchiale è una scuola storica, che completi in modo egregio l'offerta scolastica presente in territorio buscatese – commenta il sindaco Fabio Merlotti – Abbiamo un asilo Nido, due Materne, le Elementari e le Medie. Il settore scuola è uno di quelli sul quale abbiamo investito più massicciamente: entrambe le materne hanno messo a norma e riqualificato secondo le norme vigenti in sicurezza l'area giochi esterna, per esempio”. La convenzione vigente rimarrà in atto fino al 31 agosto 2023.

