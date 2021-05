Riprende la vita e riprendono anche le iniziative culturali. Da non perdere, allora, sarà 'Inver1 Photo Fest', che si terrà dal 20 giugno al 10 luglio in biblioteca.

Riprende la vita e riprendono anche le iniziative culturali. Da non perdere, allora, sarà 'Inver1 Photo Fest', che si terrà dal 20 giugno al 10 luglio in biblioteca a Inveruno. Tre settimane di confronto e cultura, un’occasione pubblica di studio e analisi sui modi in cui in fotografia declina la distanza tra vedere, guardare, osservare e meravigliarsi. Il calendario prevede mostre fotografiche collettive affiancate da incontri con grandi autori e laboratori. Già in programma vi sono gli incontri con Sara Munari e la sua street photography, Fulvio Beltrando e i suoi audiovisivi nature e Andrea Cherchi con la sua Milano. Tra le mostre fotografiche, 'Sanitary degradation', 'Le triomphe de la femme', 'Unusual connection' e 'Dentro, fuori e intorno all'acqua'. Per maggiori informazioni, basta consultare il sito: https://www.inver1photofest.it/

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro