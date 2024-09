Nuova rotonda: presto il via ai lavori

Inizieranno a breve i lavori per la realizzazione della rotonda sulla Provinciale, all’altezza dell’incrocio che da via Garibaldi immette su Legnano, teatro di numerosi incidenti e di rallentamenti dovuti al traffico.

Discount Eurospin su Corso Italia a Inveruno: a brevissimo inizieranno i lavori per la realizzazione della rotonda sulla Provinciale, all’altezza dell’incrocio che da via Garibaldi immette su Legnano, teatro di numerosi incidenti e di rallentamenti dovuti al traffico. “È un’opera a carico del privato come scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria – commenta l’assessore ai lavori pubblici Sara Bettinelli – Abbiamo consegnato le aree, compatibilmente con l’ok ricevuto da Città Metropolitana, l’inizio dei lavori auspicabilmente sarà nelle prossime settimane: prima verrà realizzata la rotonda, poi la pista ciclabile, che collegherà la rotatoria al discount e poi l’Eurospin. L’edificio dell’ex siderurgica è già stato abbattuto. È importante sapere che la viabilità sull’arteria principale non verrà mai bloccato: verranno apposti dei semafori di cantiere, che regoleranno il flusso, ma la circolazione sarà sempre garantita. Il completamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno”.

