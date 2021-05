Sabato 22 maggio, alle 15 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, incontrerà una rappresentanza dei ministri straordinari della comunione eucaristica.

Sabato 22 maggio, alle 15 in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, incontrerà una rappresentanza dei ministri straordinari della comunione eucaristica. L’appuntamento con l’Arcivescovo, dal titolo 'Lo riconobbero allo spezzare del Pane', sarà occasione per rimotivare chi si è reso disponibile a tale servizio e per esprimere loro la gratitudine della comunità diocesana. La partecipazione all’evento sarà limitata a causa della norme sanitarie dovute alla pandemia. Sarà tuttavia possibile seguirlo da remoto su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) e www.chiesadimilano.it. Stando alle statistiche (ma un nuovo censimento è in corso) ad aprile 2021 erano 8.596 i laici in servizio come collaboratori dei sacerdoti in questo ministero. Ad essi vanni aggiunti 128 consacrati, 16 religiosi, 427 suore che portano a 9.167 il numero dei ministri straordinari della comunione eucaristica. Introdotta a partire dall’Avvento del 1981 per portare la Comunione ai malati e agli anziani che non riescono a partecipare alla Messa, la figura del “ministro straordinario” è stata successivamente coinvolta per la distribuzione dell’Eucarestia ai fedeli anche durante le celebrazioni. Questo ministero, che è detto “straordinario” perché normalmente viene esercitato da un presbitero o da un diacono, può essere svolto da laici (uomini e donne) solo seguendo un corso al termine del quale è rilasciato un tesserino di riconoscimento rinnovabile ogni cinque anni. Durante la pandemia sono stati organizzati due corsi on line. L’ultimo si sta svolgendo in queste settimane e vede iscritte 98 persone.

