Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini, pronta a tornare in tour. In attesa del concerto-evento all'Artemio Franchi.

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è la rocker Gianna Nannini, pronta a tornare in tour. In attesa del concerto-evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, che è stato posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti norme sui grandi eventi, Gianna Nannini torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia 'Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza', dal titolo del suo ultimo album "La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte. Il tour estivo prenderà il via il 13 luglio 2021 nei più bei teatri d’Italia all’aperto e sarà un’occasione imperdibile per ascoltare i brani più amati di Gianna Nannini in una nuova espressione artistica. Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners. I biglietti acquistati per il concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, previsto il 29 maggio 2021 e posticipato al 28 maggio 2022 alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, rimangono validi per la nuova data.

