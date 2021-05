Casorezzo, 'Città delle api'

Da anni, tra Casorezzo e il mondo delle api, c'è un buon feeling. Un legame documentato dal fatto che il Comune è stato tra i primi a dotarsi di un apiario intuendo la notevole funzione di questi insetti sul piano del mantenimento dell'ecosistema e dell'equilibrio ambientale.

Da anni, tra Casorezzo e il mondo delle api, c'è un buon feeling. Un legame documentato dal fatto che il Comune è stato tra i primi a dotarsi di un apiario intuendo la notevole funzione di questi insetti sul piano del mantenimento dell'ecosistema e dell'equilibrio ambientale. Che quindi il Comune aderisse al progetto 'Città delle api' era nel novero degli sbocchi annunciati. "Casorezzo è stato il primo comune in Italia a realizzare l'apiario comunale - spiega il sindaco Pierluca Oldani - e la tematica non riguarda soltanto la produttività ma anche il tema ambientale, come a esempio il non utilizzo progressivo dei pesticidi in agricoltura". L'ingresso di Casorezzo nell'organismo che tutela la dignità e le funzioni delle api è stato deciso dal consiglio comunale. E questo nella consapevolezza del riconoscimento di questi insetti come "bene comune globale" ed "elemento di sviluppo sostenibile dei territori". Un duplice attestato che comporta, per il comune, un supplemento di attenzione verso quest'universo. Da qui la decisione di entrare nella cerchia dei 'Comuni amici delle api' che persegue una decina di obiettivi, tutti di grande respiro ambientale: sostenere l'apicoltura nelle realtà locali, incrementare nell'ambito del verde pubblico le specie plantifere e floricole gradite a questi insetti, porre attenzione al modo in cui si trattano le alberature cittadine, ridurre l'uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli, promuovere dibattiti nelle istituzioni, lotta alle zanzare privilegiando larvicidi di carattere biologico, incoraggiare e potenziare l'apicoltura realizzando a esempio un giardino delle api, informare, sensibilizzare e creare condivisioni sul mondo apicolo. Casorezzo, quindi, sposa con decisione il mondo di alveari e arnie consapevole della sua elevata funzione ambientale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro