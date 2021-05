"Il senso unico si farà"

Lo avevano chiesto e lo otterranno. Al senso unico in via Cesare Battisti a Castellanza richiesto da molti cittadini che vi risiedono l'Amministrazione comunale del sindaco Mirella Cerini ha dato il suo assenso.

Lo avevano chiesto e lo otterranno. Al senso unico in via Cesare Battisti a Castellanza richiesto da molti cittadini che vi risiedono l'Amministrazione comunale del sindaco Mirella Cerini ha dato il suo assenso. "Lo si farà - recita una nota del Comune - nello spirito della partecipazione attiva da parte della cittadinanza nelle scelte che riguardano la città, tenendo conto delle richieste pervenute dai residenti". Il nuovo corso di via Battisti consisterà in un senso unico da via Nizzolina verso via Moncucco. "Nell'ottica della partecipazione attiva da parte della cittadinanza nelle scelte che riguardano la città - spiega il sindaco di palazzo Brambilla - data l'impossibilità di poter convocare un incontro pubblico per poter discutere della richiesta, abbiamo inviato una nota a tutti i residenti della zona, direttamente imbucata nella cassetta delle lettere, chiedendo di esprimersi entro la fine del mese di aprile in merito all'istituzione del senso unico per la via Cesare Battisti". La consultazione popolare avviata dal comune ha generato un orientamento di 65 si al senso unico contro 6 dissensi. Tutto è nato da una petizione che gli stessi residenti della via avevano presentato perchè, sostenevano e ricorda il comune, "La via, nel tratto interessato, presentava una carreggiata dalla dimensione in larghezza insufficiente per consentire il transito veicolare e contestuale nel doppio senso di marcia in condizioni di scorrevolezza e di sicurezza per gli utenti in transito". Valutata la soluzione con la Polizia locale, l'Amministrazione comunale ha così optato per l'introduzione del senso unico di marcia.

