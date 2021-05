Le liste ‘Insieme per Buscate, il bene di tutti’ e ‘Obiettivo Comune’ propongono, appunto, una Cittadella della Salute.

Le liste ‘Insieme per Buscate, il bene di tutti’ e ‘Obiettivo Comune’ ritengono che la realizzazione di una RSA possa essere utile in fatto di servizi e occupazione, ma possa avere dei risvolti su cui l’Amministrazione non è riuscita a fare chiarezza. "Innanzitutto, non è risolutivo per lo stato di abbandono della Villa De Rosales dato che riguarda solo una nuova edificazione e non la ristrutturazione dell’esistente. Porterà a sovraccaricare una strada a senso unico come Via Cavallotti, già congestionata durante gli orari di apertura e chiusura delle scuole oltre ad aggravare la situazione dei parcheggi del centro". Queste e le altre criticità, come il consumo del parco e il fatto che, comunque, la Villa rimarrà in uno stato di abbandono, ci portano a voler cercare una situazione ottimale per la realizzazione della RSA. "La persona è il centro del nostro programma amministrativo, la salute e i servizi di cura e di assistenza sono il punto da cui ripartire. Nel progetto della Cittadella della salute, che vogliamo sviluppare nell’area già individuata dallo strumento urbanistico vigente, troveranno spazio la Medicina di gruppo, i team integrati di primo contatto cittadino-paziente, gli alloggi protetti, l’info-point per i servizi assistenziali domiciliari, per le campagne di prevenzione e vaccinali, il 118, il centro prelievi e il servizio veterinario. Per fare di Buscate un fiore all’occhiello della Sanità ci auspichiamo che la giunta Merlotti, nei suoi ultimi mesi di mandato, non intervenga azzerando ogni possibile miglioramento futuro".

