Compleanno... in Regione

Compleanno 'speciale' per la signora Carla che, nel giorno dei suoi 91 anni, è stata ospitata a Palazzo Lombardia, dove ha incontrato anche il presidente Fontana.

Già di per sé il traguardo sarebbe stato, certo, di quelli 'speciali', ma, alla fine, beh... lo è diventato ancor di più, perché non capita a tutti di poterlo festeggiare in uno degli edifici simbolo di Milano. "Tanti auguri", allora, direttamente da Palazzo Lombardia (sede della giunta regionale); eh sì, avete capito bene, è proprio qui, infatti, che è stata ospitata la signora Carla nel giorno del suo 91esimo compleanno. "Per farle una sorpresa e un regalo, il figlio Roberto ha scritto alla Regione chiedendo di poter visitare Palazzo Lombardia - è il messaggio del presidente Attilio Fontana, pubblicato sulla sua pagina Facebook - Un desiderio che, subito, abbiamo accolto di buon grado, ricevendola, appunto, da noi (assieme al marito Augusto ed allo stesso figlio) per il suo compleanno". Un momento, insomma, durante il qualche ha potuto visitare il Belvedere ed anche incontrare il governatore lombardo. "I due coniugi - racconta ancora Fontana - come prima cosa mi hanno detto di aver fatto sia prima che seconda dose di vaccino anti-Covid; poi ci siamo intrattenuti qualche istante, ammirando la città dall'alto". "Una Milano come non l'avevamo mai vista - hanno commentato Carla e Augusto - E' stata una grande emozione e un'esperienza bellissima".

