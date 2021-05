Casate piange la 'sua' Serena

E' mancata Serena Pisoni, punto di riferimento per la spesa e la socialità in frazione. Quanti ricordi legati a lei e alla sua bottega. Tra ricordi e commozione.

E' mancata Serena Pisoni, punto di riferimento per la spesa e la socialità in frazione. Quanti ricordi legati a lei e alla sua bottega: un po' come il parroco o il medico condotto, Serena Pisoni è stata un punto di riferimento per diverse generazioni di Casate. Domenica scorsa le campane hanno suonato a lutto per la negoziante che tanti hanno conosciuto e appezzato per la discrezione e disponibilità. Serena è stata una tappa fissa per la spesa delle famiglie e la merenda dai ragazzi, per scambiare qualche chiacchiera e anche per la distribuzione di 'Logos'; per 55 anni Serena Pisoni, originaria di Malvaglio, ha infatti gestito il negozio di pane e alimentari fondato dal marito Gaetano Garavaglia come pasticceria e panetteria e chiuso nell'estate del 2018 per la meritata pensione.

