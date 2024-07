Una nuova avventura per la 'volpe a pedali'

È cominciata il 28 giugno l’ennesima avventura in bicicletta di Rita Sozzi e Gigi Mondani; partiti da Malpensa con imballate le loro fidate biciclette, si apprestano a percorrere i circa 6000 chilometri previsti tra monsoni e Buddha attraversando la Thailandia, la Malesia e Singapore.

È cominciata il 28 giugno l’ennesima avventura in bicicletta di Rita Sozzi e Gigi Mondani; partiti da Malpensa con imballate le loro fidate biciclette, si apprestano a percorrere i circa 6000 chilometri previsti tra monsoni e Buddha attraversando la Thailandia, la Malesia e Singapore. “Ho abbozzato un percorso di massima, che subirà di certo numerose variazioni on the go -si legge sul blog di viaggio- L’idea è quella di stare in Thailandia per circa un mese e mezzo, ed esplorarla per bene, da Bangkok verso est e poi su a nord, costeggiando il Mekong e spingendoci verso Chiang Rai e il fu Triangolo d’oro[…]; da lì torneremo a sud, questa volta stando nelle regioni occidentali, passando per Chiang Mai e giù giù fino a raggiungere la costa e scendere lungo la penisola di Malacca (stando sul lato orientale che affaccia al Golfo del Siam, che parrebbe meno soggetto ai monsoni); poi entreremo in Malesia, e ancora giù sempre a sud verso Singapore, da dove presumibilmente ci imbarcheremo per tornare a casa”. Il rientro è previsto per l’inizio di settembre. Rita Sozzi (docente di Lettere, travel blogger e autrice di libri) è solita a viaggi alla scoperta del mondo tra avventura e sport; da Milano ha raggiunto Roma, Porto, Istanbul, Atene, Mosca (da cui è nato il libro ‘Ciao Mamma! Vado a Mosca in bici’) e poi ha percorso la Transiberiana e Transmongolica in solitaria nel 2017 (‘Canto notturno di una ciclista errante per l’Asia’), la Via della Seta nel 2018 (‘Una bici per cammello: dall’Iran all’Asia Centrale’), un viaggio negli U.S.A. coast to coast, Capo Nord, Islanda, per concludere con i più recenti ciclo-viaggi attraverso il Perù e il Messico. Con lei, in diverse di queste avventure, anche l’amico Pierluigi ‘Gigi’ Mondani, ex-docente, allenatore e autore di diversi libri di narrativa e poesia. I racconti esilaranti e le meravigliose immagini delle avventure (a volte anche disavventure) di Rita e Gigi sono pubblicate sui loro canali social e sul blog ‘Una Volpe a pedali: viaggi in bici’ (https://volpeapedali.blogspot.com/?m=0) ispirato al soprannome di Rita; anche noi possiamo quindi condividere il viaggio alla scoperta di paesaggi, culture e cibi, tra bizzarri incontri, spiritualità, riflessioni filosofiche e scorci di variegata umanità.

