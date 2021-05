Covid: il nuovo decreto

Emergenza Coronavirus: il Consiglio dei Ministri ha presentato il nuovo decreto-legge con le misure e le linee guide per l'estate. Tra aperture e indicazioni.

Emergenza Covid-19: nuovo decreto-legge del Consiglio dei Ministri con le misure per le prossime settimane e per il periodo estivo. Cosa cambierà, allora? E quali saranno gli scenari che ci attendono?Nello specifico "In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle 'zone colorate', secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva - scrivono dal Governo - Inoltre, nelle 'zone gialle' si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche". Più precisamente...

- Dall’entrata in vigore del decreto, il divieto di spostamenti dovuti a motivi diversi da quelli di lavoro, necessità o salute, attualmente previsto dalle 22 alle 5, sarà ridotto di un’ora, rimanendo quindi valido dalle 23 alle 5. A partire dal 7 giugno, sarà valido dalle 24 alle 5. Dal 21 giugno sarà completamente abolito.

- Dal 1° giugno sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti.

- Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.

- Anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre.

- Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli.

- Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).

- Dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna, nel rispetto delle linee guida di settore.

- Dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico.

Parchi tematici e di divertimento potranno riaprire al pubblico dal 15 giugno, anziché dal 1° luglio.

- Tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi saranno di nuovo possibili dal 1° luglio.

- Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della 'certificazione verde'. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.

- Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

