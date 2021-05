"Battiato, poeta della musica"

"Ci lascia un geniale interprete delle parole. Un poeta della musica. La sua musica vivrà per sempre". Così sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda Franco Battiato. Il governatore evidenzia, poi, come "All'inizio della sua eccezionale storia c'è la Lombardia: nella prima metà degli anni '60 Battiato si trasferì a Milano dove incominciò la sua carriera artistica esibendosi al Club 64". "Si avvicendava sul palco con Enzo Jannacci, Renato Pozzetto e Bruno Lauzi. Giorgio Gaber - scrive Fontana - gli propose i primi contratti discografici".

