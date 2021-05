Servizi del Comune: parola ai cittadini

L’Amministrazione comunale di Casorezzo del sindaco Pierluca Oldani chiama ancora a raccolta i suoi concittadini invitandoli a fornire la loro valutazione sulla qualità dei servizi erogati dal comune.

Periodicamente lo propone. Un po’ per verificare lo stato dell’arte, un po’ per mettere in moto eventuali aggiustamenti di tiro. L’Amministrazione comunale di Casorezzo del sindaco Pierluca Oldani chiama ancora a raccolta i suoi concittadini invitandoli a fornire la loro valutazione sulla qualità dei servizi erogati dal comune. “Obiettivo dell’indagine - spiega il Comune in una nota - è rilevare il livello di gradimento dei servizi comunali , soprattutto per conoscere le effettive esigenze dell’utenza, in un momento di grave emergenza che ha obbligato l’amministrazione comunale a riorganizzare i servizi”. Il Comune è alla ricerca di opinioni, ma anche di proposte e suggerimenti. “I risultati dell’indagine - spiega ancora la nota - consentono di raccogliere dati utili per il miglioramento dei servizi in termini di efficienza ed efficacia anche per implementare il programma triennale informatico in base al recovery plan, dove la digitalizzazione è elemento centrale per migliorare la pubblica amministrazione”. In forma anonima, il questionario può essere reperito e compilato sia sul link del sito del Comune sia su Facebook.

