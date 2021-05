Finalmente la rotonda

Tanto attesa, è diventata realtà. La nuova rotatoria sulla strada Provinciale 109 nella frazione di Nerviano di Garbatola.

Tanto attesa, è diventata realtà. La nuova rotatoria sulla strada Provinciale 109 nella frazione di Nerviano di Garbatola avrà la funzione di ridurre la pericolosità di un tratto che, nel corso degli anni, ha dovuto fare i conti con alcune criticità. “Una rotonda attesa da tempo immemore, forse da troppo - sostiene la Lega Salvini Premier nervianese - un incrocio pericoloso sul quale nessuno aveva mai abbassato la guardia, tra cittadini e associazioni si sono più volte viste mobilitazioni di massa per richiedere la realizzazione di questa fondamentale opera”. La Lega rileva come, negli anni, il progetto non sia stato seguito da alcune Amministrazioni comunali con l’attenzione che avrebbe meritato e riconosce a quella del sindaco Massimo Cozzi di cui è parte il fatto di avere smosso le acque con “Un pressing continuo e costante”. Vero è, aggiunge il Carroccio nervianese, che la competenza sulla realizzazione dell’opera ricadeva su Città Metropolitana, ma “Abbiamo avuto un sindaco che, fin dai primi giorni del suo insediamento, si è attivato a più livelli per fare in modo che questa importante infrastruttura che va a beneficio di tutti, nervianesi e non, fosse portata a termine”. A Cozzi la Lega nervianese riconosce la “Dedizione e perseveranza” con cui ha portato avanti l’attenzione verso un progetto ormai non più differibile nel tempo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro