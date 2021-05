Games Sport ancora in gara

Non si ferma l’attività agonistica della Games Sport che sabato e domenica ha partecipato alla 5^ manifestazione FIN (Federazione Italiana Nuoto) nella piscina di Legnano.

Non si ferma l’attività agonistica della Games Sport che sabato e domenica ha partecipato alla 5^ manifestazione FIN (Federazione Italiana Nuoto) nella piscina di Legnano. Una manifestazione riservata alle categorie Esordienti B ed Esordienti A che ha visto un discreto numero di nuotatori della Società Cuggionese ai blocchi di partenza. Il sabato dedicato alle categorie più giovani con Emma Caroli, Gaia Di Nicola, Tommaso Tarzia, Leonardo Ferraguzzi e Leonardo Lecchi, mentre la domenica è stata la volta delle categorie A con Aurora Imeraj, Azzurra Paratico, Manuela Barni, Andrea Roda, Matteo Ponciroli, Mattia Bonanno, Cristian Malacusi, Samuele Ceruti, Nicolò Pulina e Federico Caroli. Tutti gli atleti hanno dimostrato la valenza del lavoro svolto in questo difficile anno con un miglioramento sostanziale delle personali prestazioni, in termini di tempo, sulle varie distanze. Risultati che gratificano gli allenatori, rappresentati sul campo da Giuseppe Cantone, e fanno ben sperare nelle prossime gare in risultati ancora migliori. A breve finalmente potranno anche tornare a nuotare nella 'loro' piscina di Cuggiono e riprendere le attività a pieno regime.

