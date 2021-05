L'importante appuntamento è tornata dopo il rinvio dell'anno scorso per l'emergenza sanitaria. Un'edizione particolare per il capoluogo lombardo e non solo...

Una parola sola: correre. O, volendo riprendere il leitmotiv della manifestazione "Correre insieme, ovunque". E, appunto, di corsa, alla fine, è andata Milano (altroché se lo ha fatto!), per quell'appuntamento che, inevitabilmente, è entrato nel ghota delle competizioni internazionali. Tutti ai blocchi di partenza, allora... e la 'Generali Milano Marathon Speciale Edition 2021' ha potuto cominciare. Ma se da una parte il capoluogo lombardo è stato, certo, l'indiscusso protagonista, dall'altra l'iniziativa ha visto, quest'anno, anche una grande e importante novità, ossia chiunque, in qualunque luogo, ha potuto essere in gara con la staffetta, grazie alla formula di corsa Anywhere (estesa pure ai singoli, con la condizione di effettuare la propria attività nella giornata dell'iniziativa, dovunque ci si trovava, percorrendo almeno una frazione della stessa staffetta). "Dopo il rinvio nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto - scrivono gli organizzatori - abbiamo individuato con la Fidal la data del 16 maggio. Una scelta coraggiosa, per dare un piccolo segnale di ripartenza ed offrire un evento che entrerà nella storia". Tre, nelle specifico, infatti, i format creati (Maratona Elite, Relay Marathon e Anywhere), senza dimenticare, infine, la solidarietà, altra parola 'chiave' che da sempre accompagna l'iniziativa e che aiuta e sostiene organizzazioni no profit.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro