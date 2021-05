È la fotografia a riaprire gli spazi espositivi del Castello di Legnano. Fino all’11 luglio le sale del maniero ospiteranno la nona edizione del Festival Fotografico Europeo.

È la fotografia a riaprire gli spazi espositivi del Castello di Legnano. Fino all’11 luglio le sale del maniero ospiteranno la tappa cittadina della nona edizione del 'Festival Fotografico Europeo', ideato e curato da Claudio Argentiero-Archivio Fotografico Italiano e organizzato in collaborazione con il Comune di Legnano, in partenariato con DIGIMAG-Grenoble Francia, Festival Européen de la Photo de Nu di Arles Francia, della Fondazione 3M, con l’apporto tecnico di EPSON Digigraphie Italia. Il Festival, che si pone tra le iniziative più importanti nel panorama fotografico nazionale ed europeo, è un progetto culturale e artistico dedicato alla fotografia storica, moderna e contemporanea caratterizzato da un approccio interdisciplinare che vede importanti autori a confronto con fotografi emergenti, italiani e provenienti da diversi Paesi del mondo. "Dopo l’interruzione forzata del 2020 Legnano può riprendere la sua abituale frequentazione con questo evento che, negli anni, ha portato in città alcuni dei migliori esponenti della fotografia contemporanea - dichiara l’assessore alla Cultura, Guido Bragato - Nonostante le limitazioni che interesseranno ancora nelle prossime settimane la visita della mostra, abbiamo programmato la sua permanenza al Castello per due mesi; un periodo congruo per consentire ai tanti appassionati di fruire dell’esposizione". Sono sei gli autori i cui lavori saranno in mostra al Castello: Giuliana Traverso (scomparsa lo scorso aprile), Francesco Cito, Arianne Clèment, Luca Catalano Gonzaga, Giorgio Bianchi e Albertina d’Urso. È in fase di studio l’organizzazione di incontri con alcuni degli autori presenti in mostra, che potrebbero tenersi a partire dal mese di giugno compatibilmente con le condizioni epidemiologiche.

L’ingresso alla mostra è libero nei pomeriggi di venerdì (ingresso 5 persone ogni 15 minuti); per le visite del sabato e della domenica la prenotazione è obbligatoria entro venerdì sul link https://apps.timify.com/sharable-link/daf28d99bf/1.0.0 riportato sul portale della cultura, telefonando allo 0331 925575 o scrivendo a segr [dot] cultura [at] legnano [dot] org

