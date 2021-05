Quei fogli di carta con la scritta "Fine" e l'immagine postati sulla pagina Facebook. Ha chiuso, infatti, nelle scorse ore un modulo covid dell'ospedale in Fiera a Milano.

Quell'unica e semplice parola "Fine", ma che vale più di qualsiasi altra frase o discorso. L'hanno scritta su alcuni fogli di carta che tengono in mano e, poi, una di loro ha postata l'immagine sulla sua pagina Facebook e di alcuni suoi colleghi. "Fine del capitolo al gate 6": già, perché, proprio nelle scorse ore, ha chiuso un modulo covid dell'ospedale in Fiera a Milano. "È tutto scritto, ed è qui dentro, e viene tutto via con me - inizia, allora, il messaggio - Fine del capitolo al gate 6, si chiude il cerchio. Lasciarmi questa porta alle spalle oggi mi è costata una fatica che mai avrei immaginato, però lo faccio con il cuore colmo delle profonde amicizie in più e con la consapevolezza che, qualsiasi cosa accada, vi porterò con me ovunque. Grazie, è stato un onore e il miglior imprevisto che potesse capitarmi. Resterà comunque il ricordo".

