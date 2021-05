Si è svolto tutto senza problemi. Oltre trecento fedeli musulmani si sono ritrovati nel parcheggio del cimitero di Magenta per festeggiare la fine del Ramadan.

Si è svolto tutto senza problemi. Oltre trecento fedeli musulmani si sono ritrovati questa mattina (giovedì) nel parcheggio del cimitero di Magenta per festeggiare la fine del Ramadan nel massimo rispetto delle normative anti covid, grazie all’associazione Abu Bakar che ha messo in campo numerosi volontari pronti a far rispettare le regole del distanziamento e della mascherina. “Per i musulmani questa è la festa più importante – ha detto Munib Ashfaq – una festa che conclude un mese molto duro per noi, quello del digiuno e della preghiera. Un ringraziamento alla Prefettura che ci ha autorizzato e al comune di Magenta per l’assegnazione dello spazio”. Uomini, donne e bambini provenienti da tutti i comuni del magentino. Alle 9.30 la preghiera era terminata ed ogni famiglia continuerà i festeggiamenti nelle rispettive abitazioni. Alcune ragazze ci hanno detto: “Siamo di origini egiziane, oggi da noi si mangerà pesce. Ognuno ha la sua tradizione da portare avanti”. E Ayub Akhter, presidente dell’associazione Abu Bajar ha aggiunto una preghiera speciale: “Per proteggere il nostro amico don Giuseppe. Non mancava mai di farci visita durante le ricorrenze e questa volta la sua assenza si è fatta sentire”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro