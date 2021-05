Guanti alla guida

In moto protetti. Le mani sono le nostre più preziose appendici, sono anche quelle che per prime, per proteggerci, toccano terra in caso di caduta.

Le mani sono le nostre più preziose appendici, sono anche quelle che per prime, per proteggerci, toccano terra in caso di caduta. Ecco che diventa importante che sino adeguatamente protette. Certo è facile quando fa freddo e i guanti diventano anche alleati contro le basse temperature, lo stesso quando piove dove guanti impermeabili possono aiutarci a mantenere le mani asciutte, ma l’utilizzo di questi importanti elementi di sicurezza dovrebbe diventare una sana abitudine. Del resto anche il mercato offre davvero una gamma di proposte che vanno a coprire il freddo polare fino ai più estivi guanti traforati che comunque mantengono caratteristiche di sicurezza che non fanno rimpiangere quel minimo fastidio in più. Non dimentichiamo che i guanti permettono una più salda presa anche sui comandi e, banalmente, anche senza avere la sfortuna di provarne a terra le caratteristiche anche la protezione con piccoli detriti sollevati dai mezzi che ci precedono o insetti che ci colpiscono in velocità, seppur non insopportabili sono comunque fastidiosi e in alcuni casi dolorosi. Che siano in pelle, in tessuto o in varie combinazioni di elementi poco importa, che siano imbottiti o traforati, che siano lunghi e corti al polso, stessa cosa, questo dipende dai gusti e dall’uso che se ne deve fare, l’importanza è che siano omologati e che sull’interno ci sia l’apposita targhetta riportante le specifiche che ricordiamoci in alcuni stati sono obbligatorie (Francia ad esempio). Per il freddo i guanti da moto più evoluti hanno poi spessori di imbottitura diversi tra dorso e palmo così da proteggere maggiormente la parte più esposta all’aria e lasciare comunque una buona sensibilità sui comandi. La resistenza all’abrasione è la prima caratteristica utile di un guanto da moto, anche con riporti di rinforzo in diversi materiali, e anche l’impossibilità di sfilamento involontario che viene garantito da apposite chiusure (solitamente con velcro), poi la maggior parte dei guanti per Motociclisti ha delle protezioni rigide, specialmente alle nocche e parte laterale del palmo, capaci di assorbire anche l’urto a terra. Certo più i guanti sono specialistici, magari verso il Racing su pista e maggiori sono le protezioni e le dimensioni delle stesse, mentre nei guanti da turismo o cittadini le stesso sono più esteticamente discrete fino a scomparire a volte alla vista. Molti guanti sono anche dotati di membrana impermeabile che se da un lato lasciano le mani asciutte in caso di pioggia, necessariamente saranno anche meno sopportabili con le calde temperature. Purtroppo non esiste il guanto totale, pertanto la vostra scelta dovrà tenere conto anche del periodo oltre che del tipo di uso. Di solito si sceglie un guanto Invernale/mezza stagione impermeabile e un guanto corto più prettamente estivo. Nell’epoca ormai tecnologica quasi tutti i guanti hanno degli inserti in materiale resistivo sulle dita per l’utilizzo degli eventuali devices senza doverli togliere. Molto ampia la proposta di guanti omologati anche in termini di prezzo dove a fronte di una spesa di poche decine di euro potete limitare i fastidiosi danni e abrasioni alle mani. Per la scelta del guanto, seppure meno importante rispetto al casco, affidatevi anche qui all’esperienza dei venditori specializzati tenendo conto che non deve stringere e non deve essere largo… deve calzare…come un guanto. (Foto Roberto Serati)

