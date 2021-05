Spari nella notte

Un fatto inquietante quello che si è verificato domenica notte a Robecchetto con Induno. Chi ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione?

Un fatto inquietante quello che si è verificato domenica notte a Robecchetto con Induno. Chi ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione? E’ mistero fitto su quanto avvenuto tra via Cavour e via Arese sul quale stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano. Domenica sera sul posto c’erano anche i tecnici della polizia scientifica. Al momento si apprende solo che i colpi esplosi sarebbero 13. Un paio di anni fa, sempre nella zona di via Arese, si registrò un incendio che distrusse due auto e il porticato di un magazzino.

