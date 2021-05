Giovedì 13 maggio, a Magenta, la festa di fine Ramadan della comunità islamica. Il Comune ha assegnato, dopo la richiesta dell’associazione Abu Bakar, il parcheggio sud del cimitero.

Si svolgerà giovedì 13 maggio nel parcheggio del cimitero di Magenta la festa di fine Ramadan della comunità islamica. Il Comune ha assegnato, dopo la richiesta proposta dall’associazione Abu Bakar, il parcheggio sud, in via Bersaglieri d’Italia. Area ritenuta maggiormente idonea rispetto a quella di via Crivelli che venne utilizzata per il Sacrificio dello scorso anno, anche in previsione di avverse condizioni meteo. L’utilizzo è permesso per due ore a partire dalle 8 con le restrizioni anti covid che dovranno ovviamente essere sempre rispettate. Sono previsti circa 15 minuti di preghiera. A dare notizia dell’assegnazione dell’area è stato Ayub Akhter, presidente dell’associazione Abu Bakar.

