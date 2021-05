È stato elitrasportato all’ospedale di Circolo di Varese, in seguito ad un incidente a cavallo, un diciottenne che si stava allenando al maneggio di Robecchetto con Induno.

È stato elitrasportato all’ospedale di Circolo di Varese, in seguito ad un incidente a cavallo, un diciottenne che si stava allenando al maneggio di Robecchetto con Induno. Improvvisamente il cavallo è rimasto ferito ad un occhio ed è caduto schiacciando il giovane. I soccorsi sono scattati immediatamente e hanno portato sul posto l’equipaggio di turno della Croce Azzurra di Buscate e l’elisoccorso. Il ragazzo ha riportato traumi alla gamba, al bacino e da schiacciamento in diverse parti del corpo. È stato stabilizzato e trasferito, in codice giallo, all’ospedale di Circolo di Varese.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro