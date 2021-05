Riqualificazione totale del Parco Comunale di via Roma a Vanzaghello. "Con l'approvazione del progetto - scrivono dall'Amministrazione - c'è, infatti, l'ufficialità".

Riqualificazione totale del Parco Comunale di via Roma a Vanzaghello. "Con l'approvazione del progetto - scrivono dall'Amministrazione - c'è, infatti, l'ufficialità". Più nello specifico, la proposta non mira solo alla riqualificazione estetica, ma soprattutto ad una messa in sicurezza dell'intera area, con nuove attrezzature e nuovi percorsi idonei ad accogliere persone di qualsiasi età e con disabilità. "Gli attuali percorsi in masselli autobloccanti, infatti, saranno completamente demoliti e sostituiti da nuovi percorsi, realizzati con una pavimentazione ecologica che, oltre a garantire l’accessibilità alle diverse zone del parco, si inserisce nel contesto paesaggistico grazie al suo colore che ricorda la terra battuta - continuano - La nostra attenzione per l’ambiente ci ha portati a selezionare giochi in materiale riciclato e riciclabile, dove plastica, lattine e copertoni vengono rigenerati per creare strutture futuristiche, ecocompatibili e funzionali, per giocare e sentirsi liberi in totale sicurezza. Inoltre, le pavimentazioni antitrauma saranno realizzate grazie ad un programma che predilige il recupero di scarpe da ginnastica usurate". Non solo, perché il progetto prevede anche la costruzione di nuovi servizi igienici, in prossimità dell’attuale punto ristoro, e la valorizzazione della storica locomotiva del parco, attraverso un tratto che simula i binari del treno ed un ampio percorso che collega tutte le attività, in cui, al centro, una panchina circolare sarà luogo di incontro e socializzazione. "I percorsi incontrano anche un’area dedicata al fitness, con attrezzature per il calisthenics, ed un nuovo campo da basket colorato, luoghi pensati come punto di svago per i cittadini più giovani - concludono - Al fine di rivitalizzare il parco e creare un ambiente armonioso sia per il gioco sia per la socialità, sono stati scelti colori accessi sulle tonalità dell’azzurro, dell’arancione e del rosso. Inoltre, allo scopo di preservare la biodiversità ed implementare il patrimonio arboreo verranno messe a dimora nuove specie che aiuteranno a stimolare la sensorialità visiva ed olfattiva a seconda delle stagioni. Un grande investimento, dove l’obiettivo principale è quello di creare un’esperienza nuova e coinvolgente, che sia attrattiva e punto di riferimento per l’intera comunità, in cui lo stare all’aria aperta si trasforma in un’emozione unica e speciale".

