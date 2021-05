Uno o (tre) fiori alla Vergine della Rivelazione. La proposta della Parrocchia di Vanzaghello in occasione della prossima Festa Patronale.

Uno o (tre) fiori alla Vergine della Rivelazione. Dopo il grande successo delle rose donate all’Immacolata, in occasione dell’8 dicembre, la Parrocchia di Vanzaghello propone ai fedeli di offrire, appunto uno oppure tre fiori alla Vergine della Rivelazione che verrà portata in processione durante la Festa Patronale. "Perché uno o tre? Perché i colori della Vergine della Rivelazione sono tre: rosa, bianco e verde. Sarà quindi possibile offrire un fiore, oppure tutti e tre, uno per ogni colore. Saranno posizionate ortensie, gerbere e margherite. Resta ovviamente possibile donare anche più fiori. Saranno poi posizionati sull’altare maggiore della chiesa parrocchiale a ornamento della nuova statua che arriverà in Parrocchia in occasione della Festa Patronale. Per l’Immacolata sono state offerte oltre 600 rose; riusciremo, adesso, a raggiungere e superare questo numero?".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro