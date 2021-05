Risorse per 4 milioni di euro per il 'Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato'. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta della Regione Lombardia.

Risorse per 4 milioni di euro per il 'Sostegno al mantenimento dell'alloggio in locazione sul libero mercato'. Il provvedimento è stato approvato dalla giunta della Regione Lombardia. L'iniziativa, presentata dall'assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli, comprende anche le difficoltà economiche che derivano dall'emergenza sanitaria Covid-19. RISPOSTA CONCRETA A NUOVE POVERTÀ - "Questa misura - ha spiegato l'assessore - vuole essere una risposta concreta ai bisogni di nuove fasce di povertà emerse con la pandemia. La nostra attenzione è massima verso quanti, persone e famiglie, sono in condizioni di pesante difficoltà". I BENEFICIARI - Le risorse, 4 milioni complessivi, sono destinate alle iniziative a sostegno degli inquilini con contratto di locazione a libero mercato che si trovano in emergenza abitativa. I REQUISITI - "I soggetti destinatari -ha aggiunto Mattinzoli - sono i nuclei famigliari con un indicatore Isee non superiore a 26.000 euro e con un contratto di affitto sul libero mercato da almeno sei mesi. Oltre a ciò - ha precisato l'assessore - ci sarà bisogno di una proroga sulla tempistica relativa agli sfratti". TEMPI - Le iniziative di contrasto all'emergenza abitativa devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2021. I 90 enti capofila degli Ambiti del territorio regionale dovranno assegnare i contributi con Bandi o Avvisi pubblici che potranno essere a scadenza o a sportello.

