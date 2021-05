Allea e piazza: luce a led

Luce a led in via Allea Comunale e piazza Madonna della Luna. "Nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico, stiamo sostituendo corpi illuminanti dei pali".

Luce a led in via Allea Comunale e piazza Madonna della Luna. "Nell’ambito dei lavori di efficientamento energetico, stiamo sostituendo i corpi illuminanti dei pali di illuminazione pubblica - spiega il sindaco Christian Garavaglia - Questo intervento permetterà di avere meno consumi, maggior rispetto per l’ambiente, materiali con tecnologia più aggiornata e più luminosità. Già in quasi tutte le vie del paese si è passati ai Led, all'interno del progetto di riqualificazione di tutto l’impianto di pubblica illuminazione in corso da qualche anno. Ora stiamo terminando".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro