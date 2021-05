Visite in Rsa con 'green pass'

Via libera alle visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. "Ho firmato, appunto, in tale senso l'ordinanza - dice il Ministro della Salute, Roberto Speranza". Ingressi con 'green pass'.

Via libera alle visite in piena sicurezza in tutte le Rsa. "Ho firmato, appunto, in tale senso l'ordinanza - dice il Ministro della Salute, Roberto Speranza - Ringrazio le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico che hanno lavorato in sintonia con il Ministero della Salute per conseguire questo importante risultato. È ancora necessario mantenere la massima attenzione e rispettare le regole e i protocolli previsti, ma condividiamo la gioia di chi potrà finalmente rivedere i propri cari dopo la distanza indispensabile per proteggerli". Più nello specifico, l'ingresso nelle case di riposo sarà consentito solo a visitatori in possesso di certificazione verde Covid-19 (vaccinati o guariti dal Covorinavirus oppure con tampone negativo), senza, però, dimenticare che la certificazione "Non sostituisce il rispetto delle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio". Quindi, i contatti fisici sono ammessi solo se sia il visitatore che il paziente sono vaccinati o guariti da non più di 6 mesi. Le uniche eccezioni, per esempio se vi è una controindicazione alla vaccinazione, devono essere specificate e motivate dalla direzione sanitaria della struttura o dal medico curante.

