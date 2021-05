"Un impianto senza costi!"

Giuseppe, di Cuggiono: “Dopo un incontro pubblico mi sono informato e contatto ‘Sonnen’ - ci racconta - Dei tecnici molto preparati sono venuti a fare un sopralluogo e valutare l’abitazione. In pochi giorni sono giunti gli operai ad installare l’impianto (pannelli fotovoltaici sul tetto, pompa di calore, accumulatore di energia e ricarica per l’auto elettrica). Tramite app posso monitorare i consumi in tempo reale. Uso solo l’energia che produco, anzi, ne ho in eccedenza. Mi son trovato benissimo”.

La grande opportunità di rivoluzionare casa e il territorio con la possibilità dello sconto in fattura del 100%. Il tempo non è molto, già si ‘mormora’ di ridurre gli incentivi al 75%, andando a ridurre il contributo statale di efficientamento nel giugno 2022. Per questo il futuro si decide ‘ora’. “L’idea di un territorio che si muove all’unisono con la natura, dove ognuno possa soddisfare i propri bisogni, ricorrendo esclusivamente ad energia rinnovabile, è diventata la missione di un’azienda ormai leader nel settore, che è riuscita a trovare la formula perfetta per combinare energia e futuro - ci spiega Andrea Scarparo, responsabile commerciale di ‘Sonnen nordovest di solarevolution Eins partner Sonnen’ - La proposta di Sonnen è molto chiara e si fonda sul fatto che, quanto prima riusciremo a liberarci dalla produzione di energia da fonti fossili nei prossimi 10 anni, tanto più saremo in grado di proteggere l’ambiente e la nostra libertà politica ed economica. Grazie al Decreto Rilancio è, infatti, possibile intervenire sui sistemi energetici delle rispettive case, abbattendo i costi. Numerosi sono gli interventi per i quali sono previsti incentivi, i quali spaziano dalla sostituzione degli impianti, sino al posizionamento di impianti fotovoltaici o di accumulo termico”. Già diversi gli interventi nell’area del castanese e sempre di più le richieste di preventivo e analisi dei bisogni. “Già oltre cinquecento le famiglie che hanno aderito nel nostro territorio, primo step per un ambizioso obiettivo: raggiungere quota 3000 entro il 2022”. Molti davvero i cittadini che stanno aderendo all’iniziativa, ci racconta Giuseppe, di Cuggiono: “Dopo un incontro pubblico mi sono informato e contatto ‘Sonnen’ - ci racconta - Dei tecnici molto preparati sono venuti a fare un sopralluogo e valutare l’abitazione. In pochi giorni sono giunti gli operai ad installare l’impianto (pannelli fotovoltaici sul tetto, pompa di calore, accumulatore di energia e ricarica per l’auto elettrica). Tramite app posso monitorare i consumi in tempo reale. Uso solo l’energia che produco, anzi, ne ho in eccedenza. Mi son trovato benissimo”. Trovare una soluzione che rivoluzioni la propria abitazione, pensando a un mondo più pulito e a meno costi fissi, tra l’altro con il superbonus del 110% è davvero un’opportunità unica: per ogni informazioni vi invitiamoa a contattare il 3337003496

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro