Turbigo piange il 'Luigi'

La comunità di Turbigo piange la scomparsa di Luigi Dondi, 81 anni, volto storico del paese.

Una persona semplice, sempre con il sorriso, che non mancava mai di salutare con sincerità e simpatia. La comunità di Turbigo piange la scomparsa di Luigi Dondi, 81 anni, volto storico del paese. Dopo un anno molto complesso e alcune patologie, purtroppo è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari, i figli Diego e Michele,i fratelli Elena e Mario, la nuora Michela con il nipotino Gabriele.

Anche se negli ultimi anni non aveva più potuto essere in 'prima linea', in tanti lo ricordano con affetto per il suo aiuto in paese, soprattutto alle iniziative parrocchiane e oratoriane, nel preparare da mangiare (come la sua mitica pasta al tonno). Come spesso si dice... una persona di una volta che viene ricordata con grande affetto da tanti.

